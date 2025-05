Il Principe Alberto di Monaco arriva a Pompei | visita agli Scavi ed al Santuario

Il valore storico e il fascino religioso della città di Pompei hanno conquistato il cuore del Principe Alberto di Monaco. Il figlio di Grace Kelly è giunto stamani nella cittadina campana per visitare i luoghi iconici. Luogo dallo storia millenaria, antica città romana Pompei è oggi una delle mete turistiche più rinomate. Polo archeologico di grande rilievo, che vanta la presenza di reperti e tesori risalenti all'epoca romana. La cittadina in provincia di Napoli unisce due anime: quella profana e quella religiosa. Poco distante dall'ingresso degli Scavi, infatti, sorge la piazza in cui si erge il Santuario della Madonna di Pompei. La Signora del Rosario attira ogni anno milioni di pellegrini, che giungono in città per visitare la Basilica e rivolgere una preghiera alla Madonna. 🔗Leggi su Mondouomo.it

