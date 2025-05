«Una perfetta coincidenza diventa una prova in geologia forense. Anche se solo il dato geologico non basta. Ma va a favore di una teoria». Rodolfo Carosi anticipa che la Società geologica italiana, di cui è presidente, ospiterà un lavoro scientifico sullo studio dei bronzi di Riace e sull’ipotesi siciliana sulla rivista “Italian journal of Geosciences”: «Attendiamo la pubblicazione ma mi. 🔗Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il presidente dei geologi italiani. “Bronzi siciliani? Ipotesi credibile”