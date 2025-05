Il potere di agire Oggi Adesso | Anna Lo Iacono presenta una sintesi ragionata della sua Therapy of Acting Today Now

Ritrova te stesso nel presente: una guida pratica per riscrivere la tua vita con consapevolezza, azione e creatività.. Genere: Testo motivazionaleRealizzazione personale Pagine: 299 Prezzo: 25,90 € Codice ISBN: 978-883166985 Nel testo “ Il potere di agire. Oggi. Adesso” della psicologa clinica e psicoterapeuta cognitivo comportamentale Anna Lo Iacono si presenta la sua Therapy of Acting Today Now, approfondendo gli aspetti che ne fanno un metodo di approccio alla vita in cui si agisce nel qui e ora, perché tutto ciò che abbiamo è lo spazio del presente, ed è entro i suoi limiti che dobbiamo quindi reinventare la nostra esistenza per farla coincidere con i nostri desideri. L’autrice infatti afferma: «Cosa c’è fuori dell’Oggi ed Ora? Il Passato e Futuro. Poiché il passato non è più e il Futuro non è ancora, fuori dell’Oggi e Adesso c’è il nulla»; in questo libro si ispira a prendere in mano la propria vita e a far rifiorire il nostro potenziale, che spesso lasciamo appassire in quanto infettati dai morbi del nostro tempo – la passività e l’impotenza. 🔗Leggi su Puntomagazine.it