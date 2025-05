Il Pontefice capannorese I cimeli di Leone XIII conservati a Villa Reale

Nel cuore di Villa Reale a Marlia, i preziosi cimeli di Leone XIII, il pontefice capannorese, raccontano una storia affascinante. Questo papa, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, rappresenta una figura di rilievo nella storia della Chiesa, e la sua eredità culturale è custodita gelosamente nella Palazzina dell’Orologio, testimoniando un legame profondo con la sua terra d'origine.

Il predecessore di Prevost, come scelta del nome, Leone XIII, era capannorese. Fra i preziosi beni culturali conservati nella Palazzina dell’Orologio di villa Reale a Marlia, ci sono anche i cimeli appartenuti a uno dei papi più importanti della storia: Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, illustre esponente della famiglia Pecci Blunt penultimi proprietari del complesso monumentale e museale di Villa Reale di Marlia. Leone XIII fu il primo grande papa della modernità e, dopo il lungo pontificato di Pio IX, condusse la Chiesa di nuovo a farsi interprete dei problemi più gravi della società e in particolare dell’impatto della rivoluzione industriale sulle persone e sulle famiglie rinnovando la dottrina sociale della Chiesa. Riporta sotto i riflettori la figura di papa Pecci che durante il pontificato di oltre 25 anni dal 1878 al 1903 fu un pastore amato e aperto alle innovazioni tecnologiche del futuro tanto da accettare di farsi riprendere nei primi filmati cinematografici. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pontefice capannorese. I cimeli di Leone XIII conservati a Villa Reale

Approfondimenti da altre fonti

Il Pontefice capannorese. I cimeli di Leone XIII conservati a Villa Reale

Lo riporta lanazione.it: Vincenzo Gioacchino Pecci fu illustre esponente della famiglia dei penultimi proprietari. Gli emozionanti oggetti personali del Papa della modernità esposti nella Palazzina dell’Orologio.

Conservati a Villa Reale di Marlia i documenti, i libri e i cimeli di Papa Leone XIII

luccaindiretta.it scrive: In Palazzina dell'Orologio gli oggetti personali del pontefice che ha condotto la Chiesa nella modernità del Novecento ...

A Pietrasanta una statua per papa Leone X. «Un pontefice discusso? Senza di lui la Versilia non sarebbe mai nata»

Riporta corriere.it: Un pontefice molto discusso, Leone, non solo per le presunte scorribande poco cristiane che si raccontano sulla sua persona e che danneggiarono la reputazione della chiesa, ma perché responsabile ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marco Pantani: i suoi cimeli in mostra a Omegna

Gli appassionati di ciclismo hanno tempo fino alle 19 di venerdì 7 ottobre per vedere dal vivo alcuni cimeli di Marco Pantani, indimenticato campione di ciclismo morto all’età di 34 anni nel 2004.