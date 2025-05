Il Pkk si scioglie l’analista del Kurdish Peace Institute | Se la questione curda non viene affrontata potrebbe arrivare un nuovo gruppo

Il PKK si è avviato verso la dissoluzione e il disarmo, un processo non sorprendente secondo Meghan Bodette del Kurdish Peace Institute. La ricercatrice avverte che, se la questione curda non verrà affrontata adeguatamente, potrebbe emergere un nuovo gruppo armato. L'analisi della situazione rimane cruciale per comprendere le future dinamiche regionali.

La via della dissoluzione e del disarmo intrapresa dal Partito dei lavoratori curdo questa la settimana scorsa non è stata una svolta improvvisa, per l’organizzazione ufficialmente guidata da Abdullah Ocalan, dal carcere. Meghan Bodette, ricercatrice del Kurdish Peace Institute di Washington, valuta che questo sviluppo è l’esito previsto degli ultimi trent’anni di relazioni tra Turchia e curdi, ma anche conseguenza dei nuovi rapporti di forza che si stanno instaurando in Medio oriente e in Siria, dopo il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad. Il Pkk ha deciso di seguire l’appello all’addio alle armi fatto dal leader Abdullah Ocalan il 27 febbraio. Da quel giorno ci si chiede perché la scelta del disarmo sia avvenuta proprio ora. Cosa ha portato l’organizzazione a chiudere così rapidamente un conflitto quarantennale? Il Pkk è disposto a risolvere la questione curda in forma negoziale con Ankara dal 1993, quando Abdullah Ocalan ha dichiarato il primo cessate il fuoco unilaterale del gruppo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Pkk si scioglie, l’analista del Kurdish Peace Institute: “Se la questione curda non viene affrontata, potrebbe arrivare un nuovo gruppo”

