Il Pd lancia la proposta di un tavolo permanente su Ostia

Il Partito Democratico propone l'istituzione di un tavolo permanente su Ostia per affrontare in modo integrato le criticità e le potenzialità del litorale romano. L'iniziativa è stata annunciata il 14 maggio da Emanuela Droghei, consigliera regionale del PD ed ex assessora del X municipio, durante un incontro dedicato allo sviluppo sostenibile della zona.

Il Pd lavora all'istituzione di un tavolo permanente su Ostia, che affronti criticità e potenzialità del litorale romano a 360 gradi. L'intenzione di promuoverlo è stata annunciata il 14 maggio da Emanuela Droghei, consigliera regionale Pd ed ex assessora del X municipio. Durante un incontro. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Pd lancia la proposta di un tavolo permanente su Ostia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Pd lancia la proposta di un tavolo permanente su Ostia

Lo riporta romatoday.it: Iniziativa della consigliera regionale Droghei, che annuncia: "A livello europeo in corso di organizzazione un forum internazionale delle città mediterranee" ...

Olbia, il Pd lancia la sfida al centrodestra: «Pronti a governare la città»

Come scrive msn.com: Tutti insieme dietro un tavolo con al centro il vicegovernatore Giuseppe Meloni, che del Pd è il presidente regionale ... «Crediamo di avere una proposta che sia all’altezza di questa città ...

Senato, Pd: 'Urgente convocazione tavolo su marketing del gioco'

Secondo gioconews.it: Due interrogazioni di senatori Pd richiamano l'attenzione su maggiori controlli contro ... rendono "urgente la convocazione di un tavolo che coinvolga Ministeri, Agcom, Agenzia delle dogane e dei ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Edvard Munch : Al tavolo della roulette a Monte Carlo | Curiosità

Edvard Munch, pittore norvegese nato a Løten il 12 dicembre del 1863, è stato uno dei maggiori esponenti del simbolismo di fine Ottocento e il precursore dell’espressionismo europeo.