Il Pd al fianco del patrimonio storico sannita | Non abbandoniamo Telesia

Il Partito Democratico Sannita si impegna a sostenere il patrimonio storico e culturale della nostra terra. Sabato 17 maggio, alle 10:30, ci incontreremo presso l'area archeologica dell'antica cittĂ di Telesia, a San Salvatore Telesino, per rafforzare insieme il nostro legame con la storia e promuovere iniziative a tutela del nostro patrimonio.

Comunicato Stampa Incontro sabato 17 maggio presso l'area archeologica dell'antica cittĂ nel territorio di San Salvatore Telesino La Segreteria provinciale del PD Sannita insieme ai Circoli Democratici del comprensorio Telesino si convocano il prossimo sabato 17 maggio, ore 10:30, presso .

