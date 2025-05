Il Partito Democratico in campo per la tutela dell’antica Telesia

Il Partito Democratico scende in campo per la tutela dell'antica Telesia. Sabato 17 maggio, alle ore 10:30, si svolgerà un incontro nell'area archeologica della storica città, promosso dalla Segreteria provinciale del PD Sannita e dai Circoli Democratici del comprensorio Telesino. Un'importante occasione per discutere e valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

Comunicato Stampa Incontro sabato 17 maggio presso l'area archeologica dell'antica città nel territorio di San Salvatore Telesino La Segreteria provinciale del PD Sannita insieme ai Circoli Democratici del comprensorio Telesino si convocano il prossimo sabato 17 maggio, ore 10:30, presso

