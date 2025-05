Il parco di Villa Silvia Carducci si fa teatro per la fiaba del brutto anatroccolo

Il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un magico teatro per la fiaba del brutto anatroccolo. Domenica 18 maggio, alle ore 16, si svolge l'ultimo incontro del ciclo "C’era una volta nel parco", un evento speciale che invita i più piccoli a vivere un racconto itinerante all'interno del Museo Musicalia. Un'esperienza indimenticabile da non perdere!

Domenica 18 maggio, alle ore 16, a Villa Silvia Carducci si tiene l'ultimo incontro del ciclo "C'era una volta nel parco" pensato per i più piccoli. Un evento speciale dedicato alla fiaba del brutto anatroccolo che accompagna i visitatori all'interno del Museo Musicalia con un racconto itinerante.

