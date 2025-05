La guerra non è mai inevitabile, le armi possono tacere e la Chiesa non si stancherà mai di ripeterlo. Papa Leone XIV sceglie l’udienza con le chiese orientali che celebrano il loro Giubileo per mandare un messaggio di dialogo ai leader che oggi portano i loro Paesi sul campo di battaglia. "Perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare", dice il Pontefice, che poi mette a disposizione la Santa Sede "affinché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo! Io impiegherò ogni sforzo perché questa pace si diffonda". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Papa alle chiese orientali: "Impiegherò ogni sforzo per diffondere la pace"