Il Palermo si tuffa nei playoff Dionisi torna a parlare | Inizia un altro campionato sono sicuro che non sbaglieremo

Il Palermo si prepara a tuffarsi nei playoff, con Dionisi che risponde alle aspettative. "Inizia un altro campionato, non sbaglieremo", afferma l'allenatore. Sabato sera, i rosanero affronteranno la Juve Stabia nel turno preliminare, dove solo la vittoria garantirĂ il passaggio: in caso di paritĂ , il sogno di proseguire si complica. L'entusiasmo deve tornare!

Una finale da vincere, per proseguire il cammino e provare a restituire all’ambiente un po’ di entusiasmo: sabato sera il Palermo scenderĂ in campo contro la Juve Stabia nel turno preliminare dei playoff. Soltanto la vittoria può consentire ai rosanero il passaggio del turno: in caso di paritĂ . 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il Palermo si tuffa nei playoff, Dionisi torna a parlare: "Inizia un altro campionato, sono sicuro che non sbaglieremo"

