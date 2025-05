Una finale da vincere, per proseguire il cammino e provare a restituire all’ambiente un po’ di entusiasmo: sabato sera il Palermo scenderà in campo contro la Juve Stabia nel turno preliminare dei playoff. Soltanto la vittoria può consentire ai rosanero il passaggio del turno: in caso di parità. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - Il Palermo si tuffa nei playoff, Dionisi torna a parlare: "Inizia un altro campionato, sono sicuro che non sbaglieremo"