“Peace be with all of you!”: è con queste parole che Papa Leone XIV ha fatto il suo debutto su Instagram, superando in poche ore 12,7 milioni di follower. Un ingresso nel mondo digitale che segue la scia tracciata da Benedetto XVI, primo pontefice su Twitter nel 2012, e da Papa Francesco, noto per i suoi selfie, le telefonate ai fedeli e gli appelli contro l’uso eccessivo dello smartphone. Con già 52 milioni di follower sul profilo Pontifex, il Vaticano rafforza così la sua presenza social, segno di una Chiesa sempre più connessa ma attenta al messaggio: “Imparare ad ascoltare aiuta la pace”, ricordava Bergoglio poco prima di lasciare il pontificato. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il nuovo Papa è già virale: Leone XIV debutta su Instagram