Il Novecento in musica a Domodossola

"Concrete astrazioni. Di Salvatore, Parnisari, Simionato, tra forma e invenzione" è un'affascinante mostra allestita a Palazzo San Francesco di Domodossola. Inaugurata il 12 aprile e aperta fino al 13 luglio, l'esposizione, promossa dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli, esplora le innovazioni musicali del Novecento attraverso opere di artisti influenti come Di Salvatore, Parnisari e Simionato.

"Concrete astrazioni. Di Salvatore, Parnisari, Simionato, tra forma e invenzione" è il titolo della inedita e ricca mostra in corso a Palazzo San Francesco a Domodossola, inaugurata lo scorso 12 aprile e visitabile fino al 13 luglio, promossa dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli in. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Il Novecento in musica" a Domodossola

Cosa riportano altre fonti

“Il Novecento in musica”

Riporta verbanianotizie.it: Domenica 18 maggio “Il Novecento in musica” a Domodossola. Nell'ambito della mostra “Concrete astrazioni”, in corso a Palazzo San Francesco di Domodossola, Fondazione Paola Angela Ruminelli organizza ...

Musica nel Novecento

Lo riporta skuola.net: Nel Novecento, la musica subisce una rivoluzione con melodie spigolose, armonie dissonanti e ritmi complessi. Nascono nuovi movimenti musicali come Futurismo, Espressionismo, Neoclassicismo e ...

Storia della musica: dalle origini al Novecento, tra sacro e profano

Scrive skuola.net: La polifonia nasce nel XII secolo, portando un cambio significativo con l'introduzione della musica profana e l'importanza dei trovatori e trovieri. Il melodramma, sviluppatosi nel XVI secolo ...