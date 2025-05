Il neonatologo sulla Kangaroo Care | “Si tratta di una terapia umana fatta di coccole e abbracci”

In occasione della Giornata Internazionale della Kangaroo Care, il Professor Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, ci introduce a questa preziosa terapia. Definita "fatta di coccole e abbracci", la Kangaroo Care si rivela fondamentale per i neonati prematuri, offrendo calore e affetto in un momento delicato della loro vita. Scopriamo insieme i suoi benefici.

