Il Napoli continua ad inseguire il sogno scudetto, ma all’interno della società si è già cominciato a programmare il futuro. Per quanto riguarda il calciomercato, uno dei nomi più caldi nell’ambiente partenopeo è quello di Miguel Gutierrez, 23enne terzino sinistro attualmente in forza al Girona. Stando al giornalista Alfredo Pedullà, il direttore azzurro Giovanni Manna segue lo spagnolo con grande interesse, tuttavia il giocatore non rientra nelle primissime priorità del club. Pedullà, le ultime su Napoli-Gutierrez. Leggi anche: De Bruyne chiede 10 milioni al Napoli che offre 6 più bonus (Dazn) Di seguito quanto scrive Pedullà sul suo sito ufficiale: “Negli ultimi giorni Miguel Gutierrez, esterno sinistro classe 2001 protagonista con il Girona, è stato accostato al Napoli, addirittura con una trattativa in stato avanzato. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli apprezza Gutierrez ma non è una priorità e c’è da fare i conti con il Real (Pedullà)