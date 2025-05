Il Museo del Bargello e Museo delle Cappelle Medice aperto in notturna per la Notte Europea dei Musei

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee apriranno le loro porte sabato 17 maggio oltre il consueto orario. Dalle 19:00 in poi, visitatori avranno l'opportunitĂ di esplorare queste straordinarie istituzioni culturali in un'atmosfera unica e affascinante. Non perdere questa occasione imperdibile!

Il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee partecipano alla Notte Europea dei Musei a cui aderisce il Ministero della Cultura e sabato 17 maggio tengono aperte le porte oltre il normale orario di apertura al pubblico. L'accesso ad entrambi i musei, dalle 19:00 in poi, sarĂ .

