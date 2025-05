Il Museo dei bambini I lavori sono al capolinea Ma è caccia a un gestore

Il Museo dei Bambini è quasi pronto, con i lavori in fase di conclusione e prevista inaugurazione a giugno. Mentre l'amministrazione comunale organizza visite guidate, resta cruciale trovare un gestore che valorizzi questo nuovo spazio, ricavato dagli ex bagni pubblici di via Pontida, rappresentando un investimento significativo per la comunità.

Fine lavori entro giugno, tanto che l’amministrazione comunale sta già programmando una visita guidata per i primi giorni del prossimo mese. Ma se sono praticamente concluse le opere per il Museo dei bambini che prenderà il posto degli ex bagni pubblici di via Pontida - uno degli investimenti più consistenti in città in termini economici (quasi 5 milioni di euro) - resta ancora aperta, invece, la partita più importante: chi si prenderà carico della gestione, infatti, evitando così che i tempi si dilatino oltre misura come accaduto in altre occasioni? La conferma dell’avanzamento dei lavori è arrivata proprio in questi giorni, riportando l’attenzione sulla ristrutturazione dell’immobile e su Kimu: questo infatti il nome scelto per il Museo dei bambini che qui avrà sede. I lavori di recupero dell’area hanno comportato un investimento di oltre 4 milioni e 700mila euro: 2. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Museo dei bambini. I lavori sono al capolinea. Ma è caccia a un gestore

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Museo dei Bambini in via Pontida a Legnano prende forma: lavori conclusi a giugno, apertura entro il 2025

legnanonews.com scrive: I lavori di riqualificazione dell’edificio, sotto la supervisione della Soprintendenza, stanno rispettando le tempistiche previste e si avviano verso la fine: entro metà giugno dovrebbe concludersi l’ ...

Ex Macello, il Comune cerca gestori per aprire il museo della scienza per i bambini: «Dovranno investire 2 o 3 milioni»

Come scrive ilgazzettino.it: PADOVA - Il museo della scienza per i bambini all'ex Macello di via Cornaro nasce con solide fondamenta economiche, date dalla Fondazione Cariparo e da Intesa Sanpaolo. Ma se i ...

Il Museo di Storia Naturale chiude per lavori, incertezza sui tempi

primocanale.it scrive: Da martedì otto aprile il "museo degli animali morti", come lo chiamano i bambini ... Tutti gli interventi sono già inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici finanziati con risorse ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.