Il mohicano e l’orgoglio di un territorio | intervista al regista Frédéric Farrucci

In "Il mohicano", il regista Frédéric Farrucci esplora la tenace resistenza di un pastore del litorale corso, simbolo di un territorio in pericolo. Rifiutando le lusinghe degli speculatori mafiosi, la sua storia diventa un atto di orgoglio e un richiamo alla salvaguardia delle tradizioni. Abbiamo intervistato Farrucci per scoprire di più su questa avvincente narrazione.

L'ultimo pastore del litorale corso o quasi, che si rifiuta cocciutamente di accettare un sacco di soldi dagli speculatori mafiosi per vendere il suo territorio di pascolo. Un resistente comune raccontato nell'avvicente storia di orgoglio Il mohicano. Ne abbiamo parlato con il regista Frédéric Farrucci. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il mohicano e l’orgoglio di un territorio: intervista al regista Frédéric Farrucci

