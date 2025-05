Tom Hardy è uno dei protagonisti del film Netflix “ Havoc”. Durante una intervista promozionale con Esquire UK ha rivelato che, a 47 anni, ha un rapporto conflittuale con il suo corpo massiccio, spesso scelto dai responsabili casting per rendere ancora più credibili i film d’azione che lo hanno visto protagonista, che “cade a pezzi. Ho subito due interventi al ginocchio, ho l’ernia del disco nella schiena e la sciatica”. Insomma partecipare a film blockbuster come “The Dark Knight Rises”, “Mad Max: Fury Road, “The Revenant”, “Warrior” e la trilogia “Venom”, gli avranno regalato soldi a palate e popolarità, ma dal punto di vista fisico l’attore l’ha pagata cara. Anche perché spesso ha rifiutato che una controfigura lo sostituisse nelle scene più impegnative. E non è tutto: “Ho anche la fascite plantare (infiammazione della fascia plantare, un legamento fibroso che corre lungo la pianta del piede e che collega il tallone alle dita, ndr). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio corpo cade a pezzi per i film d’azione. Ho subito due interventi al ginocchio, ho l’ernia del disco nella schiena e la sciatica. E peggiorerà”: Tom Hardy