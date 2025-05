La lettera aperta indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli che in principio aveva 90 firme ora ne ha oltre 300. Partita da un folto gruppo di cineasti italiani per sollecitare il Governo ad incontrarli per ascoltare le richieste del settore e fermare le polemiche nei confronti di chi ha espresso critiche all'operato del ministero, come Elio Germano Geppi Cucciari, √® arrivata ad essere il manifesto di un intero settore in ginocchio. "Aumentano le firme di registi e attori contro di me? Io dico che ha ragione il 'comandante' Favino quando dice che bisogna dialogare. Servono ponti, mai negato il confronto", ha commentato il ministro Alessandro Giuli. 🔗Leggi su Fanpage.it

¬© Fanpage.it - Il Ministro Giuli risponde alla lettera dei cineasti: “Ha ragione Favino, servono ponti”, la lista delle firme aggiornata