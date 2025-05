Il Ministro dell' Istruzione in visita al Liceo Giannone

Il Liceo Pietro Giannone di Caiazzo ha avuto l'onore di ospitare il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante una visita ufficiale. Questo evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e dialogo tra istituzioni e comunità scolastica, coinvolgendo attivamente studenti e docenti in un momento significativo per l'istruzione.

 Il Liceo Pietro Giannone, presso la sede associata di Caiazzo,  ha accolto il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in visita ufficiale presso il nostro Istituto. Un momento di grande rilevanza istituzionale e civica, che ha visto la partecipazione attiva di studenti, docenti.

