Il ministro degli Esteri Antonio Tajani al vertice Nato | L’Italia ha raggiunto il 2% del Pil in spese per la difesa

L’Italia ha già informato gli alleati della Nato di aver raggiunto il 2 per cento del Pil in termini di spese per la difesa e la sicurezza. L’annuncio è arrivato oggi da parte del vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del vertice informale dei capi della diplomazia dell’Alleanza atlantica ad Antalya, in Turchia. “La presidente del Consiglio annuncerà ufficialmente il raggiungimento dell’obiettivo del 2 per cento, ma ieri abbiamo già consegnato la lettera alla Nato che illustra cosa abbiamo fatto, come stiamo facendo tecnicamente e come abbiamo raggiunto il 2 per cento”, ha dichiarato oggi Tajani in un punto stampa organizzato a margine della riunione. Il leader di Forza Italia non ha fornito ulteriori dettagli né cifre assolute in merito. Nel 2025 l’Italia spenderà per la difesa una cifra mai vista: 32 miliardi di euro, di cui 13 per acquistare nuove armi. 🔗Leggi su Tpi.it

