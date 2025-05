Il Meeting si amplia 8 mila metri quadrati in più per gli espositori Presentate mostre e spettacoli

Il Meeting 2025 si prepara a sorprendere con un ampliamento di 8.000 metri quadrati per gli espositori, arricchendo l’esperienza con mostre e spettacoli. Durante l’evento “Anteprima Meeting” al teatro Galli di Rimini, sono stati svelati i dettagli delle attività in programma, tra cui il Villaggio ragazzi e lo Sport Village, dal 22 al 27 agosto.

Il Meeting 2025 è alle porte. Con l'evento "Anteprima Meeting" che si è svolto giovedì (15 maggio) al teatro Galli di Rimini, sono state presentate le mostre, gli spettacoli, il Villaggio ragazzi e lo Sport Village dell'edizione 2025, che si svolgerà dal 22 al 27 agosto con il titolo "Nei luoghi.

