Il martello le gemelle Cappa il supertestimone gli sms | cosa c’è nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco

Un martello nel canale di Tromello potrebbe essere l’arma del delitto di Garlasco. Trovato vicino a una casa di corte della famiglia di Stefania e Paola Cappa. Mentre gli investigatori cercavano un attizzatoio per il camino. A 18 anni di distanza l’omicidio di Chiara Poggi ha un colpevole che ha quasi finito di scontare la pena: Alberto Stasi. Un nuovo indagato: Andrea Sempio. E altri possibili testimoni: Roberto Freddi e Mattia Capra, amici di Sempio e del fratello di Chiara, Marco. Ma anche Antonio B., il pompiere amico della madre dell’indagato Rita Preda. Mentre la procura di Pavia deposita 200 sms di Stefania Cappa. E puntano a una festa in piscina di luglio 2007, poco prima del delitto. Mentre su Paola c’è un’intercettazione dell’epoca: «Odio gli zii, non voglio che vengano qui. Se io e Stefania siamo ridotte così è per questo». 🔗Leggi su Open.online

