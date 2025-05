Il mare come terapia a Bari lezioni gratuite di sup per pazienti oncologici e persone con disabilità

Il progetto "Mare Inclusivo" offre lezioni gratuite di SUP a Bari per pazienti oncologici e persone con disabilità, promuovendo il benessere attraverso il mare. Sostenuto dalla Commissione Sport del Comune e dalla Scuola Surf Bari, l’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo di Città, un importante passo verso l’inclusione e la salute.

Si chiama 'Mare inclusivo', l'iniziativa supportata dalla Commissione Sport, Cultura, Politiche giovanili ed educative del Comune di Bari, e dalla Scuola Surf Bari, ed è rivolta a pazienti oncologici e persone con disabilità. Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città.

