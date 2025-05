Roma, 15 maggio 2025 – Quest’estate i più temerari tra turisti e parigini potranno tuffarsi nella Senna, come promesso dal Anne Hidalgo all’indomani dei Giochi Olimpici dell’anno scorso. A confermarlo è la stessa sindaca di Parigi, attraverso un comunicato del 14 maggio 2025. Dal 5 luglio al 31 agosto 2025, tre siti saranno accessibili gratuitamente nella capitale. Quello più centrale, il Bras Marie, sarà situato di fronte all’isola Saint-Louis, nello stesso punto in cui Anne Hidalgo e Tony Estanguet, il presidente del comitato olimpico di Parigi, si erano tuffati il 17 luglio del 2024. La zona di balneazione misurerà 70 metri di lunghezza per 20 di larghezza e sarà aperta dal lunedì al sabato tra le 8 e le 11 e 30 del mattino e la domenica fino alle 17 e 30. In questi orari, il traffico fluviale sarà interrotto o limitato. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ‘mare’ a Parigi, Anne Hidalgo fa tornare la Senna balneabile. Come sarà la nuova estate