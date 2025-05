Il maltempo non molla nuova allerta per Messina e provincia

La primavera si presenta tumultuosa per Messina e provincia, con il maltempo che non accenna a placarsi. Il passaggio da allerta arancione a gialla introduce nuove preoccupazioni, con temporali, raffiche di vento e grandinate attesi per venerdì 16 maggio. Il dipartimento regionale di protezione civile ha diramato un nuovo bollettino, mantenendo alta l'attenzione.

Da arancione a gialla. Seppur smorzata, l'allerta meteo resta anche per la giornata di venerdì 16 maggio. In tutta la Sicilia infatti sono previsti temporali e raffiche di vento e anche grandinate. Da qui il nuovo bollettino emesso dal dipartimento regionale di protezione civile. Una primavera. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il maltempo non molla, nuova allerta per Messina e provincia

