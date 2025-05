Il Maggio pasianese festeggia con la Sagra della Mussa

Dal 16 maggio al 1° giugno, Pasiano di Pordenone diventa il cuore pulsante della Sagra della Mussa. Tra chioschi gastronomici, un'enoteca ricca di vini, aperitivi, musica dal vivo e il divertente Luna Park, il Maggio Pasianese promette un'esperienza indimenticabile per tutti. Scopri il programma e lasciati travolgere dalla vivacità di questa tradizione!

Fornitissimi chioschi gastronomici, una altrettanto fornita enotaca, aperitivi, musica e pure il Luna Park. Sono soltanto alcuni degli ingredienti del Maggio Pasianese, la sagra che invaderà dal 16 maggio al 1° giugno Pasiano di Pordenone, meglio conosciuta come Sagra della Mussa. Il programma. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Il Maggio pasianese festeggia con la Sagra della Mussa

