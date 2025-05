Si chiama Original Sin, Peccato originale, il libro di cui si sta parlando in queste ore a Capitol Hill e nei vari talk show americani e che uscirà il 20 maggio. Scritto dal volto televisivo Cnn Jake Tapper e dalla firma di Axios Alex Thompson, Original Sin è il racconto di come e perché Joe Biden si è ritirato durante la corsa per le presidenziali del 2024 dopo aver vinto le primarie di partito, lasciando il via libera alla sua vice Kamala Harris. Ma più che sulle manovre di palazzo, il testo – per quello che si capisce dagli estratti usciti in queste ore – al limite della pornografia politica, è un resoconto dei progressivi acciacchi fisici e mentali del vecchio Joe, per cui gli autori hanno sentito oltre duecento persone vicine e dentro Pennsylvania Avenue. Il sottotitolo infatti è Il declino del presidente Biden, la sua copertura e la disastrosa scelta di ricandidarsi. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il libro che mette il dito nella piaga di una disastrosa campagna elettorale di Biden