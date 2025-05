Il leghista Riccardo Molinari assolto in via definitiva dall' accusa di falso elettorale

Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari è stato assolto in via definitiva dall’accusa di falso elettorale. L’esponente leghista era stato assolto già in primo grado dal tribunale di Torino nel novembre 2023. Il pm di Torino che aveva portato avanti il processo, Gianfranco Colace, aveva però impugnato l’assoluzione. Questa mattina la procuratrice generale di Torino, Lucia Musti, ha comunicato in aula la rinuncia al ricorso in appello. La Corte d’appello di Torino ha così dichiarato inammissibile il ricorso che era stato presentato dalla procura, rendendo definitiva l’assoluzione per Molinari (difeso dall’avvocato Luca Gastini) e per gli altri due imputati, il segretario provinciale della Lega Alessandro Benvenuto e Fabrizio Bruno, delegato del partito al deposito delle liste. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

