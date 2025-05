A portare alto il nome di Careggine in Italia questa volta non è la bellezza naturale e panoramica del territorio della Garfagnana, bensì uno dei suoi più piccoli abitanti, Alessandro Conti di tre anni e mezzo, che si è appena aggiudicato il titolo di Campione Italiano Junior di "Lancio del Formaggio", sport tradizionale molto sentito e praticato in Garfagnana. Figlio d’arte, il padre è il campione italiano Maicol Conti che nella stessa disciplina, categoria 22 kg, nello scorso anno si è classificato primo in Coppa Italia. Come racconta la nonna Maila, storica parrucchiera del borgo, che lo descrive come un "ometto" coscienzioso e dalla forte passione per questa disciplina, cresciuta sempre più seguendo il padre nelle competizioni in giro per l’Italia. "Ha la valigetta con la sua forma e gli strumenti per partecipare alle gare - racconta - e affronta risoluto, con tranquillità e serietà, questo impegno. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’’Il lancio del formaggio’’. Alessandro campione nella categoria junior