il laboratorio di restauro diventa un palco

Oliva è un laboratorio nel quartiere Dergano, in via Tartini 10, dove il legno non è solo materia da lavorare, ma racconto da ascoltare. Si chiama Polignum, e già dal nome evoca intrecci, nervature, radici. È un laboratorio di restauro ligneo artigianale fondato nel 2016 da Federica Foppiani, Elisa Italiano e Federica Magli, tre professioniste che hanno scelto di mettere insieme competenze diverse per dare nuova vita a mobili, cornici, porte, sculture, boiserie e oggetti dimenticati dal tempo. Qui si entra nel cuore di un sapere antico ma in costante dialogo con l’innovazione. Accanto alle tecniche tradizionali di restauro, lucidatura a gommalacca e doratura in foglia d’oro, Polignum è oggi uno dei pochi centri in Italia a utilizzare il trattamento antitarlo a microonde, una tecnologia all’avanguardia che permette di eliminare tarli e altri insetti xilofagi senza l’uso di sostanze chimiche: efficace e sostenibile. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

