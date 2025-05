Il kit Home Arsenal 2025 26 è uscito | e tuo padre lo adorerà

Il kit home Arsenal 2025/26 è finalmente disponibile e sarà un grande successo per tutti i fan, soprattutto per tuo padre! In questo articolo, vi presenteremo una traduzione fedele dell'originale in inglese. Se desiderate leggere la versione originale, troverete il link alla fine. Scopriamo insieme le novità di questo fantastico kit!

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il kit per la casa dell’Arsenal 202526 è caduto – e sembra fantastico. È di nuovo quel periodo dell’anno, con le camicie della Premier League per il 202526 che vengono rilasciate in qualsiasi momento tra oggi e settembre – e le cime dell’Arsenal sono un affare più grande della maggior parte, con Adidas che fornisce alcuni dei loro più grandi design di sempre ai cannonieri nel corso degli anni. Questa stagione non è diversa, con i Gunners che sfoggiano un kit di casa dall’aspetto retrò che è così semplice: proprio come Mikel Arteta lo vuole in campo. Ti potrebbe piacere Il kit per la casa dell’Arsenal 202526 prende ispirazione da un’era a doppia violazione. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il kit Home Arsenal 2025/26 è uscito: e tuo padre lo adorerà

