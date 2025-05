Il killer e il giallo dell’hotel Gli psicologi | in cella era equilibrato

Nel misterioso giallo dell'hotel Berna, Emanuele De Maria emerge come un enigma. Descritto dagli psicologi del carcere di Bollate come una persona equilibrata e priva di scompensi psichici, la sua figura oscilla tra la normalità e il crimine. Quale oscuro segreto si nasconde dietro la sua vita apparentemente perfetta?

De Maria era una persona totalmente equilibrata, senza scompensi psichici, e che in ambito lavorativo, nella sua attività all’hotel Berna, si era costruito anche delle relazioni affettive. È così che dagli educatori e psicologi del carcere di Bollate veniva descritto Emanuele De Maria, il detenuto di 35 anni ammesso al lavoro esterno e che in quarantotto ore, lo scorso fine settimana, ha ucciso una collega barista, ha tentato di uccidere un altro dipendente e si è tolto la vita gettandosi dal Duomo di Milano. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, attraverso la Corte d’Appello di Milano, ha chiesto di avere una relazione urgente da parte del Tribunale di Sorveglianza sul caso e gli atti sull’ammissione del 35enne al lavoro esterno. E dalle carte che gli ispettori acquisiranno emerge che De Maria si era ravveduto e si stava reinserendo nella società. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il killer e il giallo dell’hotel. Gli psicologi: in cella era equilibrato

