Il gran discorso di Papa Leone XIV in occasione del Giubileo delle Chiese orientali

Il gran discorso di Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo delle Chiese Orientali, rivela la sua profonda matrice spirituale. Fin dall’omelia post-elettorale, il pontefice ha invitato a far prevalere Cristo su ogni altra cosa, sottolineando l'importanza dell'unità e del dialogo tra le diverse tradizioni cristiane. Un messaggio di pace e speranza per il futuro della fede.

La matrice spirituale di Leone XIV, giĂ chiara fin dall’omelia pronunciata il giorno dopo l’elezione in Sistina (quella conclusasi con l’invito perentorio a “sparire perchĂ© rimanga Cristo”), si è v. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il gran discorso di Papa Leone XIV in occasione del Giubileo delle Chiese orientali

Se ne parla anche su altri siti

Il gran discorso di Papa Leone XIV in occasione del Giubileo delle Chiese orientali

Come scrive ilfoglio.it: Prevost è molto legato al cardinale Cupich, ma è considerato pragmatico: più che intestarsi battaglie, è prevedibile che cercherà di anticiparle, creando i presupposti per compromessi e riflessioni. L ...

Il primo discorso di Papa Leone XIV: "La pace sia con tutti voi, disarmata e disarmante"

Da msn.com: Davanti a oltre 150mila fedeli, il nuovo Pontefice, un emozionato Robert Francis Prevost, ha ripetuto la parola pace 10 volte, un chiaro segno dell'indirizzo del suo papato. Ha ringraziato Papa France ...

Il primo discorso di papa leone xiv: un appello alla pace e all’unità nella chiesa

Come scrive gaeta.it: Il discorso inaugurale di papa leone xiv sottolinea i temi della pace, fede e comunità, invitando la chiesa e il mondo al dialogo fraterno e alla convivenza pacifica basata su amore e carità.

Potrebbe interessarti su Zazoom

LA CASERMA, GRAN FINALE CON ELETTRA LAMBORGHINI

Ultimo appuntamento mercoledì 10 marzo, alle 21.20 su Rai2, con “La Caserma”. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, hanno vissuto per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta.