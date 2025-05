I tempi per impugnare la legge sul terzo mandato per il governatore del¬†Trentino¬†‚Äúscadono il 19, e quindi luned√¨ ci sar√† il Consiglio dei ministri, per cui‚ÄĚ il governo ‚Äúdecider√† in quella sede‚ÄĚ. Cos√¨ la ministra¬†per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. 🔗Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Il Governo vuole impugnare il terzo mandato: decide il Consiglio dei ministri