Il governo inglese si difende per le armi ad Israele | Non ci sono prove che sia genocidio

Il governo inglese si difende sulla questione delle forniture di armi a Israele, affermando che non esistono prove di genocidio a Gaza. Gli avvocati britannici, citati dal Guardian, sostengono che non ci siano elementi che dimostrino attacchi mirati contro donne e bambini, utilizzando queste argomentazioni per giustificare le politiche di Londra.

Secondo gli avvocati del governo inglese “non ci sono prove che a Gaza sia in corso un genocidio” e neppure del fatto che l’esercito israeliano abbia preso di mira donne e bambini. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian. I legali sostengono questa tesi per giustificare il fatto che Londra abbia continuato a vendere componenti dei jet F35 anche ad Israele. Non essendoci un genocidio, è la tesi, non sussistono obblighi di fermare queste forniture e quindi neppure una violazione delle norme da parte dell’Esceutivo. Lo scorso settembre il governo laburista ha sospeso la maggior parte delle licenze di esportazione di armi destinate ad Israele, ma ha concesso una deroga al programma F-35. Secondo Downing Street l’unico modo pratico per impedire che i componenti dell’F-35 prodotti nel Regno Unito raggiungano Israele è quello di sospendere tutte le esportazioni del programma F-35, un passo che comporterebbe rischi anche in altri scenari di conflitto, a cominciare da quello ucraino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo inglese si difende per le armi ad Israele: “Non ci sono prove che sia genocidio”

Se ne parla anche su altri siti

Come si difende l’Europa: armi, Trump e Meloni, Gianfranco Fini detta la linea

Riporta msn.com: La questione Ucraina e il riarmo dell'Europa stanno portando tensioni anche tra la Meloni ed esponenti di Governo ... no alle armi ma vogliamo un'Europa più forte. Ma come la difendi l'Europa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DPCM Natale : Il governo ci ripensa, spostamenti solo tra i piccoli Comuni

Come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e confermato dai ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Regioni), "toccherĂ al Parlamento" decidere sulle eccezioni natalizie, "assumendosi tutte le responsabilitĂ ".