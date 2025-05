Il giudizio di Cassazione post mortem Sacchini non aveva diritto allo stipendio

La recente sentenza della Cassazione riguardante Luigi Sacchini, ex presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, solleva interrogativi sul suo stipendio post mortem. Nonostante tredici mesi di bonifici regolari, la Corte ha stabilito che non aveva diritto a tali pagamenti, gettando una nuova luce su una questione già complessa e controversa.

Per tredici mesi ha ricevuto regolarmente un bonifico. Tutto in ordine, tutto tracciabile. O almeno così sembrava. Luigi Sacchini, scomparso nel 2020 a soli 64 anni, era presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Negli anni '90 aveva ricoperto anche l'incarico di assessore all'Ambiente del Comune di Arezzo. Dal giugno 2010 al dicembre 2011, nell'esercizio della sua funzione al vertice del Parco, incassò un totale di 33.745 euro di indennità . Una somma legata alla responsabilità della carica, a incontri istituzionali, riunioni, atti amministrativi. Solo che, a sua insaputa, quel ruolo, nel frattempo, era diventato privo di retribuzione. Un decreto legge del 2010 aveva infatti reso onorifici gli incarichi negli enti pubblici non economici. Tradotto: niente stipendio. Ma Sacchini non ne fu informato.

Il giudizio di Cassazione post mortem. Sacchini non aveva diritto allo stipendio

Secondo lanazione.it: L’ex presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi aveva incassato 33 mila euro di indennità anche se l’incarico era gratuito. La decisione della Suprema Corte arrivata cinque anni dopo il ...

