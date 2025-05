Oggi la tappa più lunga del Giro d’Italia 2025, la Potenza-Napoli di 227 km all’ombra del Vesuvio e nel giorno della scelta del golfo partenopeo come sede della prossima Coppa America. « Partenza da Potenza in direzione Irpinia – è la descrizione degli organizzatori della Corsa Rosa – attraverso le montagne lucane con la lunga salita Valico di Monte Carruozzo seguita da una parte lungo una strada a scorrimento veloce. Dopo l’ingresso in provincia di Napoli si susseguono gli abitati con i consueti ostacoli al traffico come rotatorie, spartitraffico, isole salvapedoni. Gli ultimi 45 km sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati senza soluzione di continuità. Fondo stradale buono con lunghi tratti di pavé in porfido in stato discreto. Prima di entrare in Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Giro d’Italia oggi arriva a Napoli ma un domani potrebbe partire dall’Arabia o dall’Australia