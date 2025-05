Il Giro d’Italia, alla sua sesta tappa, arriva a Napoli, sotto il vulcano. Da giorni la terra trema ai Campi Flegrei e le scosse, di magnitudo variabile tra i 3 e 4.4 gradi, fanno muovere Pozzuoli e dintorni, ma si percepiscono chiaramente anche in alcuni quartieri napoletani, al Vomero, a Posillipo, a Chiaiano e ai Colli Aminei. Dicono che l’epicentro sia identificabile a una profondità dei 2,5 km nella zona dei Pisciarelli, nella conca di Agnano, al bordo dell’antico cratere vulcanico della Solfatara, nell’inquieto sottosuolo dei Campi Flegrei. Uno dei romanzi che più mi sono piaciuti nell’ultimo anno di letture è in buona parte ambientato a Napoli e ha un titolo che rimanda al mondo ctonio e magmatico che in questi giorni fa notizia e anche un po’ paura: Il fuoco che ti porti dentro. Lo ha scritto Antonio Franchini, uno di quei rari autori italiani contemporanei che scrive in un italiano che non sembra tradotto dall’inglese, o da chissà quale altra lingua straniera. 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Giro d'Italia a Napoli, tra canzoni, Angela, il fuoco e il vulcano