Il Giro d’Italia 2025 arriva a Napoli Pedersen | ‘Mi godo ultimi momenti in Rosa’

Il Giro d'Italia 2025 si conclude in bellezza a Napoli, dove Kaden Groves trionfa nella sesta tappa, imboccando il lungomare Caracciolo in volata. Nel frattempo, Pedersen si gode i suoi ultimi momenti in rosa, mentre una caduta di gruppo ha complicato le cose, neutralizzando punti cruciali in corsa.

Caduta di gruppo e punti neutralizzati per la sesta tappa del Giro d’Italia 2025, con arrivo a Napoli sul lungomare Caracciolo. Nei 227 chilometri dalla partenza di corsa si è imposto, in volata, Kaden Groves, australiano della Alpecin – Deceunink. Una brutta caduta del gruppo, quando mancavano 71 chilometri al traguardo, ha portato la giuria di gara a decidere per la neutralizzazione dei punteggi. “Penso che oggi avrei rinunciato a prescindere” ha detto la maglia Rosa Mads Pedersen, al termine della corsa. “Ovviamente è facile da dire adesso – prosegue Pedersen – ma prima che la decisione fosse presa (di neutralizzare la corsa), avevo già comunicato al team che non avrei fatto la volata perché avevo dolore. Non volevo correre rischi perché siamo molto lontani da Roma e avrei rinunciato comunque ai 15 punti di oggi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Giro d’Italia 2025 arriva a Napoli, Pedersen: ‘Mi godo ultimi momenti in Rosa’

