E’ un’eredità del passato ma anche una promessa per il futuro, quella che vede il Teatro del Maggio scommettere sul repertorio contemporaneo. " Der junge lord " (Il giovane Lord) di Hans Werner Henze, seconda opera nel cartellone dell’87° Festival dopo Salome e prima di Aida, oltre a rappresentare un consistente investimento in termini di risorse artistiche si propone come uno schiaffo al pregiudizio secondo cui, morto Puccini, l’opera del Novecento sia inascoltabile e incomprensibile. "Tutt’altro", afferma il sovrintendente Fuortes. "Da molto tempo inseguivo questo progetto. È una partitura straordinaria con una musica e un libretto meravigliosi, in prima assoluta in Italia in lingua originale. Un grande rischio per il teatro che scommette su un’opera ignota e un notevole impegno per il regista Daniele Menghini che ha progettato una scenografia importante, realizzata nei nostri laboratori. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giovane Lord di Henze riporta il Maggio al contemporaneo