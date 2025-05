Il giallo delle Acque Minerali ragazza a colloquio con l’Arma | spuntano falsi identikit sui social

Imola, 15 maggio 2025 – La giovane di 17 anni, soccorsa sabato sera alle Acque Minerali, verrà sentita nei prossimi giorni dai carabinieri in audizione protetta in presenza di uno psicologo, così come previsto dai protocolli per la tutela dei minorenni. Nonostante gli esami sanitari svolti nella notte tra sabato e domenica escludano una violenza sessuale, rimangono ancora dei contorni da chiarire. La ragazza infatti è stata trovata appartata con un ragazzo (forse straniero, che si è poi allontanato) in atteggiamenti intimi, mentre era in stato di alterazione psico-fisica – si apprende–, probabilmente a causa dell’assunzione di alcool. Per questo motivo permangono dubbi sul suo consenso nell’allontanarsi o meno con il ragazzo. Mentre si attendono ulteriori sviluppi da parte delle autorità, sui social network i fatti accaduti hanno sollevato critiche e opinioni, portando alla diffusione di versioni più disparate sull’accaduto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

