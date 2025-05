Il generale americano Guillot lancia l’allarme | Plausibile una guerra tra Usa e Russia

Il generale Gregory Guillot ha lanciato l’allarme su una possibile guerra tra Stati Uniti e Russia. In una dichiarazione scritta consegnata alla commissione Servizi armati della Camera americana, secondo quanto riportato da Newsweek, ha sottolineato come ci siano «molti percorsi plausibili» che porterebbero a un coinvolgimento militare diretto degli Usa dopo tre anni di guerra tra Mosca e l’Ucraina. Il generale, che è capo dello US Northern Command e del North American Aerospace Defense Command, il comando di difesa aerospaziale del Nord America, ha parlato di un rischio crescente di errori che potrebbero innescare un conflitto più grande. Per il generale i fronti critici sono diversi. Nel suo documento Guillot ha tirato in ballo anche Cina, Iran e Corea del Nord. I tre Paesi insieme alla Russia cercherebbero di evitare un conflitto armato con gli Stati Uniti, pur tentato di screditare l’Occidente. 🔗Leggi su Lettera43.it

