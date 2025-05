Il gas scende sotto i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam scende sotto i 35 euro, con i contratti futuri di giugno che perdono lo 0,42%, attestandosi a 34,9 euro al MWh. Gli analisti di Bloomberg prevedono che le importazioni cinesi di gas naturale liquefatto raggiungeranno 68 milioni di tonnellate nel 2023.

Scende sotto quota 35 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono lo 0,42% lo a 34,9 euro al MWh. Secondo le stime degli analisti di Bloomberg le importazioni cinesi di gas naturale liquefatto si attesteranno quest'anno a 68 milioni di tonnellate, ossia l'11% in meno del 2024 per effetto dei dazi, riducendo così la tensione sul prezzo del metano. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas scende sotto i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il gas scende sotto i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Il gas scende sotto i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

ansa.it scrive: Amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, che consente di iniettare maggiori quantitativi di metano negli stoccaggi.

Il gas scende sotto i 35 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Come scrive altoadige.it: (ANSA) - MILANO, 22 APR - Amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, che consente di iniettare maggiori quantitativi di metano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato.