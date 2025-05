Il gas chiude in rialzo sul mercato di Amsterdam +07%

Il mercato del gas ad Amsterdam ha registrato una chiusura positiva, con i future Ttf che hanno guadagnato lo 0,7%, portandosi a 35,29 euro al megawattora. Questa tendenza rialzista riflette le dinamiche attuali del settore energetico in Europa e le crescenti richieste di metano.

Chiusura in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in progresso dello 0,7% a 35,29 euro al megawattora. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,7%)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il gas chiude in rialzo sul mercato di Amsterdam (+0,7%)

Si legge su quotidiano.net: Chiusura in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in progresso dello 0,7% a 35,29 euro al ...

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro

Lo riporta quotidiano.net: Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro al megawattora. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano +1%.

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro

Lo riporta ansa.it: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Con la pandemia COVID-19, il mercato dei videogiochi è più redditizio del cinema e dello sport messi insieme

Non sorprende che il mercato dei videogiochi sia esploso sulla scia della pandemia, diventando persino più redditizio del cinema e dello sport messi insieme.