il gas apre in lieve rialzo sopra 35 euro al ttf di amsterdam

Il mercato del gas naturale registra un'apertura in lieve rialzo sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future per il mese di giugno mostrano un incremento dello 0,36%, attestandosi a 35,17 euro al MWh, segnalando una lieve ripresa dei prezzi in un contesto di crescente attenzione sulle dinamiche energetiche europee.

Il gas apre in lieve rialzo ad Amsterdam (+0,3%)

Da quotidiano.net: Avvio poco mosso per il gas sul mercato di Amsterdam. Il prezzo dei future Ttf, principale indicatore del costo del metano nel Vecchio Continente, sale dello 0,3% a 32,25 euro al megawattora.

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,8 euro

Da ansa.it: Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed all'andamento delle temperature. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,3% a 35,8 eur ...

