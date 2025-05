Il futuro degli Ancelotti | Carlo in Brasile Davide verso la panchina del Glasgow Rangers

Carlo Ancelotti, leggenda del calcio e ex allenatore del Milan, si appresta a lasciare il Real Madrid per abbracciare il ruolo di commissario tecnico della nazionale brasiliana. Nel frattempo, il figlio Davide potrebbe seguire le sue orme, con mira alla panchina del Glasgow Rangers. Un futuro intrigante per questa dinastia del calcio!

Carlo Ancelotti, ex Milan, si prepara a salutare il Real Madrid per intraprendere la nuova avventura da CT del Brasile: e il figlio Davide?

