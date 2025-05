Il Frosinone chiama a rapporto i propri tifosi | allenamento a porte aperte in vista di Salerno

Il Frosinone invita i suoi tifosi a unirsi in vista della sfida contro Salerno. Sabato 17 maggio alle 15:30, il Benito Stirpe ospiterà un allenamento a porte aperte, un'iniziativa che sottolinea l'importanza del supporto dei sostenitori nella lotta per mantenere la categoria. Un’occasione per avvicinarsi alla squadra e dimostrare il proprio sostegno.

Il "messaggio" della società giallazzurra è forte e chiaro: il Frosinone ha bisogno dei propri tifosi per riuscire a mantenere la categoria. Per questo motivo per sabato 17 maggio alle ore 15:30 è in programma un allenamento a porte aperte al Benito Stirpe. I tifosi potranno assistere agli.

